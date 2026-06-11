Policía alerta sobre movilizaciones y cierres de vías en el centro de La Paz este jueves

El Comando Departamental de la Policía de La Paz emitió una alerta este jueves 11 de junio sobre movilizaciones y posibles cortes de vías en distintos puntos del centro paceño, por lo que recomendó a la población tomar rutas alternas para evitar contratiempos.

Según el reporte actualizado a las 09:00, se prevén al menos tres actividades que podrían afectar la circulación vehicular y peatonal en sectores estratégicos de la ciudad.

Sectores movilizados

La Policía informó que en el centro paceño se encuentran en evaluación y coordinación de medidas de presión integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales.

Asimismo, se reportó la presencia de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari”, que también desarrolla actividades vinculadas a sus medidas de protesta.

En un tercer punto, en inmediaciones del Palacio Consistorial (ex Soboce), el sector La Paz Limpia tiene previsto realizar un mitin de protesta.

Plaza Murillo permanece sin acceso

De acuerdo con el comunicado policial, la Plaza Murillo permanece sin acceso y con cierre de vías, por lo que se recomendó a conductores y peatones planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas.

Las autoridades recordaron que las movilizaciones pueden generar congestión vehicular y demoras en el centro de la ciudad, especialmente durante las horas de mayor circulación.

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