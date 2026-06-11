FAB activa vuelo solidario para trasladar a niña con cáncer afectada por bloqueos

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) habilitó un vuelo solidario para trasladar de emergencia a una niña de dos años con cáncer desde Oruro hasta La Paz, donde debe continuar un tratamiento oncológico especializado considerado vital para preservar su vida.

El operativo fue coordinado luego de que los bloqueos en las carreteras dificultaran el traslado terrestre de la menor. La aeronave tiene previsto arribar este jueves a las 07:15 al Grupo Aéreo de Caza 31, en la ciudad de El Alto, desde donde la paciente será derivada a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

El administrador de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Oruro, Wilder Candia, informó que el caso fue conocido alrededor de las 18:00 de la jornada anterior. A partir de ese momento se activaron las coordinaciones con los médicos tratantes en La Paz y con el Hospital Materno Infantil para garantizar la continuidad del tratamiento.

Asimismo, se conformó un equipo multidisciplinario encargado de realizar el seguimiento del estado de salud de la niña y brindar la asistencia necesaria durante todo el proceso de traslado.

Ante la imposibilidad de un desplazamiento oportuno por vía terrestre, las gestiones interinstitucionales permitieron concretar el apoyo de la FAB, que puso a disposición un vuelo solidario para asegurar que la menor reciba atención médica sin mayores demoras.

Candia indicó que las autoridades sanitarias continúan trabajando en la habilitación de corredores humanitarios para pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas que requieren trasladarse a La Paz para continuar tratamientos especializados.

El administrador de la CNS expresó además su preocupación por el impacto de los conflictos y bloqueos en la atención de personas que necesitan medicamentos, atención urgente o terapias permanentes, y pidió facilitar el tránsito de pacientes que enfrentan situaciones médicas críticas.

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