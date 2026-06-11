Después de seis días de espera, llega cisterna con combustible a la ciudad de El Alto

En un punto estratégico de la ciudad de El Alto, habitantes de la zona Ciudad Satélite en la avenida Cívica han pasado seis días haciendo fila para abastecerse de gasolina, afectando la rutina diaria de los vecinos y generando preocupación por el desabastecimiento prolongado.

Realizan controles

Los propios ciudadanos se organizaron para mantener un control estricto de la fila, asegurando que nadie se cuelgue y que el combustible llegue de manera ordenada a quienes llevan tiempo esperando.

“Estamos controlando porque hay a veces otros vivos que intentan colarse delante. Afortunadamente ya ha llegado la gasolina y estamos organizándonos para que todos accedan correctamente”, señaló una vecina presente en el lugar.

Llega cisterna

El abastecimiento se logró gracias a la llegada de un cargamento de combustible, lo que permitió a los conductores y familias finalmente reabastecer sus vehículos. La situación refleja la dificultad que enfrentan los ciudadanos ante la escasez de gasolina ocasionado por los más de 41 días de bloqueos en este municipio y cómo la organización comunitaria ha sido clave para garantizar la distribución equitativa.

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