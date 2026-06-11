"Lo que le interesa es quedar impune": Ministro denuncia que Evo incita violencia y se esconde tras movilizaciones

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, señaló durante una entrevista que Evo Morales estaría utilizando las movilizaciones sociales para generar confrontación y mantener impunidad frente a investigaciones judiciales.

“Lo que le interesa a este ciudadano es quedarse impune en las investigaciones, y si tiene que hundir al país en movilizaciones y bloqueos, lo hará. Solo la inteligencia y la madurez de los dirigentes responsables evitará que se use al movimiento indígena originario campesino popular”, afirmó Bascopé.

Actos subversivos

El ministro precisó que Morales estaría alentando la subversión desde el Trópico de Cochabamba, utilizando las protestas como instrumento político mientras él permanece al margen, sin exponerse directamente. Según Bascopé, este comportamiento busca provocar enfrentamientos que podrían derivar en víctimas y daños, pero que el gobierno actuará de manera estratégica y dentro del marco legal.

“Hoy hemos escuchado el desafío de este ciudadano, que después provoca y se va a esconder detrás de sus bases. Quiere que nos confrontemos y que haya muertos para impulsar su impunidad. Eso es lo que pretende hacer”, explicó el ministro.

Preservar la democracia

Bascopé reiteró que las acciones del Ejecutivo están orientadas a preservar la democracia, la Constitución y el orden público, separando las legítimas reivindicaciones sociales de los intereses de quienes buscan desestabilizar el país. Asimismo, enfatizó que las medidas legales se tomarán en el momento oportuno, con prudencia y discreción para garantizar la efectividad de las investigaciones y la seguridad de la población.

“Se va a actuar en el momento adecuado, con sensatez y prudencia. La ley llegará a estos actores y se hará cumplir la Constitución”, concluyó Bascopé.

El ministro se refirió que, pese a la presión y a la prolongación de los más 41 días de bloqueos, el gobierno mantiene la disposición al diálogo con sectores sociales legítimos, mientras se identifica y sanciona a quienes actúan con fines subversivos o de violencia.

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