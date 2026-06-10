¡Explosión de talento esta noche! Daniel Pesce y Guadalupe Núñez llegan a La Gran Batalla Superstars

El escenario de La Gran Batalla: Superstars se enciende hoy con la presentación de dos grandes equipos. Daniel Pesce junto a Idols Dance y Guadalupe Núñez con New Dance prometen una noche llena de coreografías, emoción y energía que pondrá a todos al borde del asiento.
10/06/2026 19:58
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Esta noche, La Gran Batalla: Superstars se transforma en un espectáculo imperdible. Los equipos más esperados llegan al escenario para mostrar su talento, carisma y estrategia en actuaciones que prometen dejar huella.
Daniel Pesce junto a Idols Dance desplegará una presentación cargada de fuerza y técnica, mientras que Guadalupe Núñez con New Dance traerá energía pura y estilo que atrapará a todos los espectadores. Cada movimiento, cada paso y cada expresión contarán en la evaluación de los jueces, ¡y tú también podrás vivir la emoción como parte del público!
Estreno: Hoy
Horario: 20:30
Señal: Red Uno
Prepárate para una noche de adrenalina, talento y espectáculo que hará que la televisión boliviana brille como nunca. ¡No faltes y vive cada momento de La Gran Batalla Superstars!
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