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Rafael López ante bloqueos: "El diálogo es importante, pero la gente necesita trabajar"

El legislador manifestó que tras 42 días de movilizaciones y bloqueos la población necesita respuestas concretas y no únicamente llamados al diálogo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

11/06/2026 9:09

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Foto: Jefe de bancada de Alianza Libre, Rafael López. Red Uno.
La Paz

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El jefe de bancada de Alianza Libre, Rafael López, cuestionó la gestión del Gobierno frente a los 42 días de bloqueos y movilizaciones que afectan al país, y afirmó que las autoridades deben asumir decisiones concretas para restablecer la normalidad y garantizar la circulación de personas, alimentos y combustibles.

El legislador sostuvo que existe una falta de liderazgo por parte del Ejecutivo para enfrentar la crisis y criticó la actuación de varios ministros.

“Necesitamos acción, necesitamos un líder, necesitamos que nos gobiernen”, afirmó López al referirse a la prolongación del conflicto social.

Bloqueos sin propósito

Señaló que la Asamblea Legislativa aprobó la normativa solicitada por el Gobierno para facilitar la aplicación de medidas orientadas a preservar el orden público, por lo que consideró que ya no existen obstáculos legales para actuar frente a los bloqueos.

“Ahorita ni siquiera sacan a los militares a desbloquear. Hay una inacción por parte de este Gobierno”, manifestó.

López diferenció las demandas de sectores sociales que reclaman por la escasez de combustibles, el incremento de precios y otros problemas económicos, de los grupos que, según afirmó, buscan objetivos políticos vinculados a Evo Morales.

Población cansada

Asimismo, indicó que la población comienza a mostrar cansancio por la prolongación de la crisis y cuestionó que la respuesta oficial continúe centrada únicamente en el diálogo.

“El diálogo es importante, pero la gente necesita trabajar, necesita combustible, necesita alimentos y necesita soluciones”, sostuvo.

El legislador también destacó que su bancada respaldó la conformación de espacios de diálogo impulsados desde la Asamblea Legislativa y aseguró que continuará apoyando iniciativas destinadas a encontrar una salida pacífica al conflicto.

Las declaraciones se producen en una jornada marcada por nuevas movilizaciones, bloqueos y marchas en distintas regiones del país, mientras sectores sociales y autoridades mantienen posiciones enfrentadas sobre la forma de resolver la crisis.

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