Evo Morales desafía a Rodrigo Paz a dialogar en Lauca Ñ

El expresidente y dirigente cocalero Evo Morales desafió este miércoles al presidente Rodrigo Paz a trasladarse hasta Lauca Ñ para sostener un diálogo sobre las demandas sociales planteadas por los sectores del trópico de Cochabamba.

“El presidente (Rodrigo Paz) dijo en una conferencia: ‘Si es machito que venga Evo a La Paz’. Si me da garantías, voy allá; y si no, si es machito que venga a Lauca Ñ para hablar de los temas sociales”, manifestó Morales.

Las declaraciones fueron realizadas durante una concentración en Chimoré, luego de una marcha protagonizada por dirigentes cocaleros y organizaciones campesinas del trópico de Cochabamba, que partió desde Lauca Ñ.

Durante el acto, Morales destacó la movilización y aseguró que la misma busca defender los recursos naturales y la soberanía del país.

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