“¿Por Bs 500 marchan?”: vecinos increpan a movilizados de la COB en La Paz

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el centro de la ciudad de La Paz cuando ciudadanos de a pie confrontaron verbalmente a los marchistas que descendieron desde El Alto para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los incidentes ocurrieron en inmediaciones de la avenida Camacho y la calle Colón, donde grupos de personas expresaron su molestia por las movilizaciones y las consecuencias económicas que atraviesa la población tras más de 40 días de bloqueos y protestas.

“¿Por 500 bolivianos van a marchar? ¿Por 500 bolivianos van a vivir toda la vida?”, gritaban algunos ciudadanos a los manifestantes mientras avanzaba la movilización por el centro paceño.

La discusión reflejó la división existente entre sectores de la población respecto a las medidas de presión. Mientras algunos respaldaban la protesta, otros reclamaban por el incremento de los precios de los alimentos, la escasez de productos y las dificultades para trabajar.

Entre lágrimas, una mujer expresó su desesperación por la situación económica que atraviesan miles de familias.

“Todo ha subido de precio, el pollo, la carne. ¿Qué vamos a hacer? Es una pena. Piensen en sus hijos. Todos somos bolivianos, todos somos hermanos. Nos tenemos que unir”, manifestó.

Los reclamos ciudadanos se produjeron mientras la marcha de organizaciones campesinas y sectores afines a la COB avanzaba hacia el centro político del país bajo un fuerte resguardo policial.

Intentan rodear plaza Murillo

Paralelamente, en la avenida Sucre, comunarios del norte de Potosí intentaban reagruparse después de ser dispersados con agentes químicos por efectivos policiales. Los movilizados encendieron fogatas con cartones y otros materiales cerca de la plaza Riosinho para mitigar los efectos de los gases y reorganizar su avance.

La jornada estuvo marcada por la tensión en distintos puntos del centro paceño, donde además de los enfrentamientos entre manifestantes y policías, también quedó en evidencia el creciente malestar de ciudadanos que aseguran sentirse perjudicados por los conflictos sociales que se prolongan desde hace más de 40 días.

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