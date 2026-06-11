Sin dinero y con hambre: así llegó el chofer que transportó medicinas por los bloqueos en Cochabamba

Durante 22 días, Juvenal Vargas vivió entre bloqueos, incertidumbre y largas jornadas atrapado en la carretera. Durmió en su camión, soportó frío, hambre y sed, y llegó a reducir su alimentación a una sola comida al día. Sin embargo, nunca pensó en abandonar la carga que transportaba: 16 toneladas de medicamentos destinados a Cochabamba.

El conductor cochabambino, de 37 años, partió de Santa Cruz el 23 de mayo con la misión de entregar insumos médicos en medio de una creciente crisis provocada por los bloqueos que afectan al departamento. Lo que debía ser un viaje de pocas horas terminó convirtiéndose en una travesía de más de tres semanas.

En el camino enfrentó toda clase de obstáculos. En algunos sectores tuvo que mover piedras y tierra acumuladas sobre la carretera para abrirse paso. En otros permaneció detenido durante días enteros sin saber cuándo podría continuar.

El miedo también estuvo presente. No solo por la valiosa carga que transportaba, sino por su propia seguridad.

“Es bastante peligroso. En algunos puntos de bloqueo he tenido que levantar piedras para pasar. Había mosquitos, frío en las noches y mucha incertidumbre”, recordó.

Mientras él intentaba avanzar, su familia seguía cada noticia desde Cochabamba. Las llamadas eran constantes y la preocupación crecía con el paso de los días. Juvenal viajaba solo y cualquier problema debía resolverlo por su cuenta.

“Me llamaban bastante. Pero como transportistas somos responsables de la carga. No podíamos dejar el camión porque estos medicamentos tenían que llegar lo más pronto posible”, explicó.

La situación se volvió aún más complicada cuando fue retenido temporalmente por bloqueadores en el sector de Aguirre. Horas después, gracias a gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo y autoridades de Sacaba, logró continuar su recorrido.

Los días en la carretera también agotaron sus recursos económicos. Al llegar a Cochabamba confesó que prácticamente había gastado todo el dinero que llevaba para sobrevivir durante el prolongado viaje.

“Llegué sin plata. Ya no tengo nada”, contó con sinceridad.

Pese al cansancio acumulado, la emoción de haber cumplido con su tarea era evidente. Después de descargar el cargamento médico, lo único que quería era regresar a casa y reencontrarse con su familia.

“Siento un alivio total. Misión cumplida”, dijo.

La historia de Juvenal refleja la realidad que viven cientos de transportistas que permanecen atrapados en las carreteras del país debido a los bloqueos. En su caso, el esfuerzo tuvo un propósito urgente: garantizar la llegada de medicamentos que ahora podrán ser distribuidos en centros de salud de Cochabamba.

Tras 22 días de lucha contra los bloqueos y las adversidades del camino, Juvenal finalmente pudo apagar el motor de su camión con la tranquilidad de haber llegado a destino.

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