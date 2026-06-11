Hallazgo de presuntos restos de perros genera alerta por venta clandestina de carne en El Alto

La Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra) se declaró en estado de emergencia tras el hallazgo de presuntos restos óseos de perros en contenedores de basura de la zona Río Seco de El Alto, situación que generó preocupación por una posible comercialización clandestina de carne de origen desconocido.

Venta clandestina de carne

Los dirigentes del sector expresaron su alarma luego de que se encontraran más de una veintena de cráneos que, preliminarmente, corresponderían a canes, y señalaron que este hecho coincide con la proliferación de vendedores ambulantes y puntos de venta sin control sanitario.

“Ante la necesidad de carne se están proliferando vendedores ambulantes en las ferias y también hemos identificado que estarían aperturando tiendas clandestinas que no tienen ninguna relación directa con las asociaciones afiliadas a FUTECRA”, denunció Alfredo Machaca, ejecutivo de la institución.

Desde la federación señalaron que existe preocupación porque estos productos estarían siendo comercializados a precios bajos, aprovechando la escasez y la necesidad de la población.

“Entendemos que los mismos estuvieran siendo comercializados a bajos precios y es por esa razón que la gente ve por conveniente adquirir este producto”, indicaron.

Denuncias sobre biocidio

Los dirigentes afirmaron que recibieron denuncias sobre el presunto sacrificio de animales, entre ellos perros, para su posterior comercialización, por lo que exigieron una investigación inmediata de las autoridades.

“Nos han hecho conocer que inclusive se estuviera sacrificando animales como caninos y eso realmente nos alarma bastante”, manifestaron.

Futecra pidió a la Intendencia Municipal y a las unidades de inocuidad alimentaria reforzar los controles en mercados, ferias y centros de expendio para identificar posibles puntos clandestinos de comercialización y evitar riesgos para la salud de la población.

Tome sus recaudos

Asimismo, recomendaron a los consumidores adquirir carne únicamente en puestos autorizados y con las debidas condiciones sanitarias, evitando compras en lugares informales donde no se puede verificar la procedencia del producto.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan determinar el origen de los restos hallados y establecer si existe alguna actividad ilegal vinculada a la comercialización de carne en la ciudad de El Alto.

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