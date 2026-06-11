Comité pro Santa Cruz insta al Gobierno a tomar medidas extraordinarias

A 42 días de bloqueos de carreteras en el país, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, volvió a pedir al Gobierno decretar un estado de excepción para restablecer el libre tránsito y garantizar el abastecimiento.

“La solución está en manos del Gobierno mediante la vía legal, todavía tiene el apoyo legítimo del pueblo, porque en todo el territorio nacional lo que se pide es que haya el estado de excepción. Los ciudadanos queremos que se nos garantice el libre tránsito y la forma de hacerlo será mediante el estado de excepción”, afirmó Cochamanidis.

El dirigente cívico consideró que la vía del diálogo ya no ofrece resultados frente al conflicto, debido a que los sectores movilizados mantienen como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“O el Gobierno insiste en un diálogo que no va a existir, porque ya han sido claros los terroristas que lo único que quieren es la renuncia del presidente, o está estirando la cosa para jugar al desgaste. La decisión que tiene que tomar el presidente es decretar el estado de excepción sectorizado”, sostuvo.

Cochamanidis afirmó además que el Gobierno debe hacer cumplir la Constitución y actuar para defender los derechos de la población afectada por los bloqueos.

“De una vez por todas, presidente, ponga orden. No podemos estar secuestrados por la angurria de poder de Evo Morales y sus adeptos, que han señalado que la única salida de este conflicto es el retorno de Evo al poder”, cuestionó.

El pedido surge en momentos en que diversos sectores comienzan a plantear la aplicación de medidas extraordinarias para enfrentar los efectos de los bloqueos, que afectan el abastecimiento de combustibles, alimentos y el transporte en distintas regiones del país.

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