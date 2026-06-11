¿Cuándo fue la última vez que en Bolivia se dictó una medida excepcional?

A 42 días de bloqueos de carreteras y mientras crecen los pedidos para que el presidente Rodrigo Paz declare Estado de Excepción, Bolivia se encuentra ante la posibilidad de aplicar por primera vez esta figura constitucional desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009.

La última vez que el país recurrió a una medida de esta naturaleza fue el 12 de septiembre de 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales decretó Estado de Sitio en el departamento de Pando tras los hechos violentos registrados en Porvenir.

Desde entonces, Bolivia no volvió a activar formalmente un mecanismo excepcional para enfrentar conflictos sociales o situaciones de alteración del orden público.

La actual Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, reemplazó la figura del Estado de Sitio por la del Estado de Excepción, incorporando nuevos procedimientos, controles y límites para su aplicación.

En ese contexto, diversos sectores han comenzado a solicitar al Gobierno que adopte esta medida ante los 42 días de bloqueos que afectan el abastecimiento de combustibles, alimentos y otros productos en distintas regiones del país.

El debate cobró mayor relevancia luego de que el presidente Rodrigo Paz promulgara el pasado 8 de junio la Ley 1740, norma que reglamenta los Estados de Excepción contemplados en la Constitución y establece los mecanismos para su aplicación.

Pese a ello, la postura oficial del Gobierno continúa siendo la búsqueda de una solución mediante el diálogo con los sectores movilizados. No obstante, autoridades del Ejecutivo han señalado en reiteradas oportunidades que, de no prosperar las negociaciones, se evaluarán todas las herramientas que la Constitución permite para restablecer el orden y garantizar la libre circulación.

De concretarse una declaratoria, Bolivia ingresaría en un escenario inédito, ya que sería la primera aplicación de un Estado de Excepción desde que la figura fue incorporada a la Constitución vigente hace más de 17 años.

Mira la programación en Red Uno Play