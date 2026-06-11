Nefrólogos alertan riesgo para 1.500 pacientes renales por falta de insumos de diálisis en Cochabamba

La crisis provocada por los bloqueos de carreteras en Cochabamba amenaza con afectar gravemente la atención de al menos 1.500 pacientes renales que dependen de tratamientos de diálisis para sobrevivir. Especialistas y pacientes se declararon estado de emergencia ante la escasez de reactivos e insumos esenciales para realizar estos procedimientos.

El médico internista nefrólogo Fernando Renjel advirtió que, pese al reciente ingreso de un camión con 16 toneladas de medicamentos e insumos médicos al departamento, la situación para los centros de diálisis sigue siendo crítica debido a que gran parte del material transportado no corresponde a los insumos específicos que requiere esta especialidad.

“Los enfermos renales estamos en emergencia porque lo que llegó no es lo esencial. De ese camión, ni un cuarto eran insumos para diálisis y parte de ello llegó al hospital público, mientras que a los centros de convenio no llegó nada”, afirmó.

Según explicó el especialista, los pacientes con insuficiencia renal requieren someterse a diálisis al menos tres veces por semana para reemplazar la función de sus riñones. Sin embargo, las reservas actuales de insumos apenas alcanzarían para unos pocos días más.

“La triste realidad es que si los pacientes no reciben diálisis pueden complicarse gravemente e incluso fallecer. Todos los centros de diálisis estamos enfrentando este problema”, alertó.

Renjel indicó que la red de atención renal en Cochabamba está conformada por un hospital público y 14 centros privados que atienden a aproximadamente 1.500 pacientes. Solo un centro de tamaño mediano requiere alrededor de 150 sesiones de diálisis por semana para cubrir la demanda de sus usuarios.

La situación se agrava debido a que varios camiones con reactivos y materiales especializados permanecen varados en los puntos de bloqueo que continúan activos en las carreteras del departamento. De acuerdo con los reportes de transitabilidad, Cochabamba registra al menos 29 puntos de bloqueo, lo que dificulta el ingreso regular de suministros médicos.

“El problema no es solo traer un camión. Para abastecer la demanda de Cochabamba se necesitan al menos ocho camiones por semana con insumos específicos para diálisis”, explicó el nefrólogo.

Asimismo, señaló que la alternativa de un puente aéreo tendría un alcance limitado, ya que muchos de estos productos requieren condiciones especiales de transporte y conservación que dificultan su traslado por vía aérea.

La emergencia sanitaria se produce en un contexto en el que los pacientes renales ya habían denunciado la reducción del tiempo de sus tratamientos debido a la escasez de materiales y las dificultades económicas que atraviesa el sistema de salud.

Ante este panorama, los especialistas pidieron habilitar corredores humanitarios que permitan el ingreso urgente de los reactivos y equipos necesarios para garantizar la continuidad de las diálisis y evitar consecuencias irreversibles para cientos de pacientes que dependen de estos tratamientos para mantenerse con vida.



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