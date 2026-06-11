Denuncian que una volqueta atropelló a un peatón y huyó sin auxiliarlo en Potosí

Un hombre de 55 años perdió la vida tras ser presuntamente atropellado por una volqueta que posteriormente se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima. El hecho ocurrió en una carretera del departamento de Potosí durante la madrugada de este jueves, según un reporte policial.

De acuerdo con el informe, efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir la denuncia de transeúntes que alertaron sobre la presencia de una persona tendida en la berma de la carretera.

En el sitio, los uniformados tomaron contacto con Armando Canllagua Gómez, hermano de la víctima, quien relató que ambos se dirigían a pie hacia la ciudad de Sucre cuando, aproximadamente a las 02:00, una volqueta que circulaba en dirección a la ciudad de Potosí embistió a Claudio Canllagua Gómez, de 55 años.

Según la denuncia, el conductor del vehículo pesado no se detuvo para auxiliar al peatón y abandonó el lugar tras el impacto.

Los policías verificaron los signos vitales de la víctima; sin embargo, constataron que ya no presentaba señales de vida.

Las circunstancias del hecho son investigadas por las autoridades, que buscan identificar al vehículo y al conductor involucrados para determinar responsabilidades.

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