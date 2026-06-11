La joven de 26 años fue hallada sin vida tras varios días desaparecida. Su pareja permanece aprehendida mientras continúan las investigaciones.
11/06/2026 9:48
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Por este caso, Alejandro C., pareja de la víctima, fue aprehendido y es considerado el principal sospechoso del crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existieron otras personas involucradas.
Hasta dependencias de la Felcc llegaron familiares de la joven para exigir justicia. Martín Quispe, familiar de la víctima, expresó su indignación y dolor por lo sucedido.
“Pido justicia. La ha matado a mi sobrina. Recién me enteré hoy que la habían matado, que la habían enterrado como a un perro. La fue a botar al río Piraí. Sus hijos la vieron y están llorando”, manifestó.
Por su parte, Juana Martínez, madre de Norma, aseguró que el acusado habría brindado versiones contradictorias sobre los hechos antes de entregarse a las autoridades.
“Él mintió, después se escapó y luego él mismo se entregó y habló”, señaló.
Entre lágrimas, la madre de la víctima pidió que se investigue a profundidad el caso y que se identifique a posibles cómplices.
El caso se encuentra en etapa de investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre los resultados de las pericias y las acciones legales que se asumirán contra el principal acusado.
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