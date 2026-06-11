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“Quiero justicia”: Familia de mujer hallada sin vida y enterrada exige cárcel para su pareja, principal acusado

La joven de 26 años fue hallada sin vida tras varios días desaparecida. Su pareja permanece aprehendida mientras continúan las investigaciones.

Charles Muñoz Flores

11/06/2026 9:48

Agregar Reduno en
Investigan feminicidio en La Guardia. FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Guardia investiga el feminicidio de Norma Quispe Martínez, de 26 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 3 de junio y fue encontrada sin vida enterrada en inmediaciones del río Piraí, en Santa Cruz.

Por este caso, Alejandro C., pareja de la víctima, fue aprehendido y es considerado el principal sospechoso del crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existieron otras personas involucradas.

Hasta dependencias de la Felcc llegaron familiares de la joven para exigir justicia. Martín Quispe, familiar de la víctima, expresó su indignación y dolor por lo sucedido.

“Pido justicia. La ha matado a mi sobrina. Recién me enteré hoy que la habían matado, que la habían enterrado como a un perro. La fue a botar al río Piraí. Sus hijos la vieron y están llorando”, manifestó.

Por su parte, Juana Martínez, madre de Norma, aseguró que el acusado habría brindado versiones contradictorias sobre los hechos antes de entregarse a las autoridades.

“Él mintió, después se escapó y luego él mismo se entregó y habló”, señaló.

Entre lágrimas, la madre de la víctima pidió que se investigue a profundidad el caso y que se identifique a posibles cómplices.

“Quiero justicia. Quiero saber quién la mató y quiénes son los cómplices. Quiero que esas personas también vayan presas. Dos niños quedan en la orfandad. Uno de ellos dice que a su mamá la mataron en el baño con un cuchillo. ¿Cómo la van a matar delante de los niños?”, lamentó.

El caso se encuentra en etapa de investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre los resultados de las pericias y las acciones legales que se asumirán contra el principal acusado.

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