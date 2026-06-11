“Ya estuvo en la cárcel”: Tras enfrentamiento entre pandillas, vecinos denuncian amenazas y daños a viviendas

Momentos de tensión y miedo vivieron los vecinos del barrio El Retoño de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de que se registrara un enfrentamiento entre presuntas pandillas que, según los denunciantes, incluso portaban armas de fuego y causaron daños a viviendas de la zona.

De acuerdo con el relato de una vecina, el conflicto comenzó con agresiones entre integrantes de grupos rivales y rápidamente escaló, afectando a personas ajenas al hecho.

“Empezaron los cohetazos, los muchachos empezaron a agredirse, salimos los vecinos y empezaron a amenazarnos. Hasta que a uno de los muchachos de uno de los bandos lo agredieron, le pegaron, y luego empezaron a agredir a nuestras casas, lanzaron ladrillos. A un muchacho le partieron la cabeza”, manifestó.

La mujer también denunció haber sido víctima de amenazas directas por parte de uno de los involucrados.

“Me amenazó un tal Gabriel, que ya estuvo en la cárcel, me dijo barbaridades de cosas y me amenazó que le iba a hacer algo a mi hijo”, afirmó.

Por su parte, otro vecino expresó su preocupación por la falta de respuestas de las autoridades.

“Vino la Policía de la Pampa de la Isla, pero no hacen nada. Vamos a ir a la Felcc de Los Chacos para sentar la denuncia”, indicó.

Ante esta situación, los vecinos decidieron acudir a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para formalizar la denuncia y solicitar una intervención que permita devolver la tranquilidad al barrio, donde aseguran que la inseguridad se ha convertido en una preocupación constante para las familias.

Mira la programación en Red Uno Play