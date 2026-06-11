Tuto advierte que los más perjudicados por los bloqueos son quienes menos tienen

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que, tras 42 días de bloqueos en diferentes regiones del país, las mayores consecuencias recaen sobre los sectores más vulnerables de la población, que enfrentan dificultades por la escasez de productos, el incremento de precios y las restricciones en el transporte.

“Nos parte el alma a todos cumplir 42 días bajo asedio y secuestrados. Las calles de La Paz y El Alto parecen una combinación de jornada electoral con una jornada de Covid-19”, manifestó Quiroga durante una conferencia de prensa.

El exmandatario sostuvo que los bloqueos continúan generando perjuicios económicos y sociales en distintas regiones del país, afectando tanto a transportistas como a comerciantes y consumidores.

Según explicó, el cierre de carreteras incrementa la cantidad de transportistas varados en las rutas, dificulta el abastecimiento de mercancías para los gremialistas y provoca escasez de productos, además de un aumento de precios en artículos esenciales de la canasta familiar.

“Quien más sufre es la gente que menos tiene, esa es la consecuencia de estos bloqueos. Para todos ellos nuestra solidaridad, sentimos su angustia”, afirmó.

Quiroga señaló que el impacto de las medidas de presión se refleja principalmente en los hogares de menores ingresos, que enfrentan mayores dificultades para acceder a alimentos y productos básicos en medio del conflicto.

Las declaraciones del expresidente se producen cuando el país cumple 42 días de bloqueos de carreteras, una medida que continúa afectando el abastecimiento, el transporte de mercancías y diversas actividades económicas en varias regiones de Bolivia.

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