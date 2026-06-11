La apuñaló frente a sus hijos: Inspeccionan la escena del feminicidio de Norma en La Guardia

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) realizó este jueves una inspección en el inmueble donde presuntamente se registró el feminicidio de Norma Quispe Martínez, una joven de 26 años, en la urbanización La Cumbre, ubicada en el kilómetro 15 de la carretera antigua a Cochabamba, en el municipio de La Guardia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima habría sido atacada por su pareja, identificada como Alejandro C., quien es señalado como el principal sospechoso del crimen. Según los reportes policiales, el hombre habría utilizado un cuchillo para apuñalarla en reiteradas ocasiones.

Uno de los aspectos que agrava el caso es que el hecho habría ocurrido en presencia de los dos hijos de la pareja, de 7 y 6 años de edad, quienes presuntamente presenciaron el violento ataque.

Durante la jornada, efectivos de la Felcv llevaron a cabo una inspección detallada de la vivienda con el objetivo de recolectar muestras, indicios y otros elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y fortalecer el proceso investigativo.

Las autoridades informaron que el cuerpo de Norma Quispe fue hallado cerca del río Piraí durante las tareas de búsqueda. Previamente, sus familiares habían reportado su desaparición, situación que activó los operativos policiales y permitió avanzar en las investigaciones.

Mientras continúan las diligencias, Alejandro C., permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición de la justicia. Se prevé que la Fiscalía presente la imputación formal por el delito de feminicidio ante el juzgado de turno en las próximas horas.

La Policía señaló que las investigaciones continúan para establecer todos los detalles del hecho y reunir las pruebas necesarias para sustentar la acusación en el proceso judicial.

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