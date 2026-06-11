Cívicos de Cochabamba dan plazo al Gobierno hasta el sábado para declarar estado de excepción

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Carlos Jhonny Quintela, informó que la institución cívica determinó dar un plazo hasta el sábado 13 de junio de 2026 al Gobierno nacional para decretar el estado de excepción en el país o en los departamentos afectados por los bloqueos.

Advirtió que, en caso de no atenderse esta demanda, la institucionalidad cívica, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, junto a la ciudadanía, convocarán a un gran cabildo de la “cochabambinidad” previsto para el martes 16 de junio a las 18:00 horas.

Asimismo, anunció medidas de presión escalonadas, entre ellas una huelga de hambre que sería asumida por el Comité Ejecutivo cívico desde el 17 de junio hasta lograr la “pacificación del departamento y del país”, advirtiendo que la medida será masificada.

El dirigente también convocó a diferentes instituciones como la Central Obrera Departamental (COD), la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos, la Federación Única de Trabajadores Campesinos y la Asamblea Legislativa Departamental, para sumarse a las acciones en defensa de la población afectada.

Cochabamba permanece aislada por los bloqueos desde hace más de tres semanas, en el marco de una crisis nacional que supera los 40 días de interrupciones en distintas rutas del país, generando fuertes impactos económicos y sociales.

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