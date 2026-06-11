“Nos sentimos abandonados”: transportistas claman auxilio tras semanas varados en rutas bloqueadas de Cochabamba

La Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba movilizó ayuda humanitaria para asistir a conductores que permanecen varados en las carreteras debido a los bloqueos que afectan al departamento desde hace más de 40 días. Sin embargo, el sector advierte que la asistencia es insuficiente y exige la apertura de las rutas para permitir el retorno de cientos de trabajadores a sus hogares.

El presidente de la institución, Luis Jiménez, informó que, con el apoyo de voluntarios, se logró hacer llegar medicamentos a algunos puntos donde permanecen los transportistas afectados.

“Hubiésemos querido hacer llegar agua o víveres, pero los medicamentos eran lo más esencial. No es suficiente, pero ayudará a paliar en algo la necesidad de las personas que están atrapadas en las carreteras”, señaló.

Explicó que solo en la zona de Confital permanecen alrededor de 200 choferes varados, mientras que en otros puntos de bloqueo la cifra es similar. La ayuda también llegó anteriormente a Sayari, aunque existen sectores donde el acceso continúa siendo muy complicado.

“Lo ideal no es mandar ayuda. Lo ideal es que haya un cuarto intermedio o que se abran las carreteras para que todos puedan bajar y recibir atención en Cochabamba”, afirmó.

Jiménez alertó que muchos conductores presentan problemas de salud después de permanecer semanas en condiciones precarias. Señaló que algunos llevan más de un mes con la misma ropa, expuestos a bajas temperaturas y con acceso limitado a agua y alimentos.

“Han bajado mucho las temperaturas. Muchos están solo con una chamarra y una frazada. Son más de 30 días viviendo en esas condiciones y eso no lo ven ni el Gobierno ni los bloqueadores”, lamentó.

El dirigente sostuvo que la principal preocupación es que los transportistas puedan regresar a sus hogares, donde sus familias esperan noticias después de semanas de incertidumbre.

“Cuando nos llaman las esposas, los hijos y las hijas, nos duele mucho porque uno está aquí sin poder hacer nada. Lo primero es que lleguen a sus casas”, expresó.

El sector también manifestó su molestia con las autoridades departamentales. Jiménez indicó que solicitaron reuniones para abordar la situación de los transportistas atrapados, pero consideran que sus demandas no han sido atendidas con la urgencia necesaria.

“Hay cerca de 600 personas atrapadas en los bloqueos y sentimos que estamos abandonados. Hemos pedido mediación para encontrar una solución, pero hasta ahora no vemos respuestas concretas”, señaló.

Asimismo, cuestionó que los anuncios de apoyo económico para el transporte no incluyan al sector de carga pesada, que lleva más de 40 días sin poder trabajar y afronta pérdidas económicas significativas.

Mientras continúan las gestiones para asistir a los conductores, la Cámara Departamental de Transporte reiteró su pedido a las autoridades nacionales, departamentales y a los sectores movilizados para que se habiliten corredores o se restablezca la circulación, con el fin de evitar mayores riesgos para las personas que permanecen varadas en las carreteras del país.

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