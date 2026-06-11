“Ahora sabés dónde hay combustible”: ANH lanza app para monitorear estaciones en Bolivia

El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, informó que la app surge como una herramienta tecnológica para que los ciudadanos puedan consultar la cantidad de combustible disponible en las distintas estaciones de servicio.

“Hemos coordinado con la ANH para que saque una aplicación que le permita a los ciudadanos saber la cantidad de combustible que se tiene en las estaciones de servicio. Esto ofrece información en tiempo real sobre la disponibilidad de diésel y gasolina, con la mayor explicación técnica posible”, explicó Blanco.

Por su parte, Freddy Zenteno, director de la ANH, detalló el funcionamiento y los beneficios de la nueva tecnología:

“Es una herramienta útil para el ciudadano de a pie. Ponemos esta tecnología al servicio de toda la población. Además, sirve como guía informativa y referencial: permitirá conocer si ya se está enviando combustible a determinada estación y cuándo llegará la siguiente cisterna”.

La aplicación está diseñada para facilitar la planificación de traslados y compras de combustible, minimizar filas y ofrecer información confiable sobre la disponibilidad en tiempo real. Los usuarios podrán acceder a la app desde dispositivos móviles y consultar todas las estaciones registradas en el país.

Con esta innovación, las autoridades buscan mejorar la gestión del abastecimiento, brindar mayor transparencia y ayudar a los bolivianos a organizar sus compras de combustible en medio de la coyuntura actual.

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