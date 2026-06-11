El 'Rey Inca' se roba las cámaras en la inauguración del Mundial 2026

La fiesta del Mundial 2026 ya comenzó a regalar imágenes inolvidables y una de las más llamativas tuvo como protagonista al famoso "Rey Inca del Perú", quien se hizo presente en el Estadio Azteca para vivir la ceremonia inaugural.

Ataviado con su tradicional vestimenta inspirada en el antiguo Imperio Inca, el popular aficionado captó la atención de miles de espectadores y fotógrafos que se encontraban en el histórico recinto de la Ciudad de México.

Su presencia no pasó desapercibida entre la multitud que llegó para presenciar el inicio de la Copa del Mundo, torneo que por primera vez en la historia se celebra en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Un personaje emblemático de las tribunas

A lo largo de los años, el "Rey Inca" se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del folclore futbolero sudamericano.

Su imagen suele acompañar a la selección peruana y a diversos eventos internacionales, donde destaca por su colorido atuendo, su energía y su pasión por el fútbol.

En esta ocasión, aunque Perú no forma parte del torneo, el aficionado decidió sumarse a la gran fiesta mundialista y representar el entusiasmo de miles de hinchas peruanos que siguen el certamen desde distintos rincones del continente.

El Azteca vuelve a hacer historia

La aparición del "Rey Inca" se produjo en un escenario cargado de simbolismo. El Estadio Azteca se convirtió en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, tras haber sido sede también en los torneos de 1970 y 1986.

Miles de aficionados de distintas nacionalidades llegaron al estadio para presenciar el espectáculo inaugural y el partido que marca el comienzo del torneo entre México y Sudáfrica.

Una imagen que ya circula en redes

Las fotografías y videos del "Rey Inca" comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el color, la tradición y la alegría que aportó a la inauguración.

Una vez más, el fútbol demuestra que no solo se vive dentro de la cancha, sino también en las tribunas, donde personajes emblemáticos y aficionados apasionados forman parte esencial de la magia mundialista.

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