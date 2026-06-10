El ingenio y los momentos más bizarros de internet volvieron a romper las redes sociales. Esta vez, un video que parece sacado de una comedia se ha vuelto completamente viral: un grupo de policías militares fue captado cantándole el "Feliz Cumpleaños" a un hombre que acababan de detener, justo en el día de su aniversario.

"¡Cumpleaños feliz, te deseamos a ti...!", se escucha cantar en coro y con entusiasmo a los uniformados en la filmación que ya acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios divididos entre la risa y la indignación.

Un "festejo" tras las rejas

En las imágenes que inundaron las plataformas digitales, se puede observar a los policías reunidos y aplaudiendo alrededor del compartimento de seguridad de una patrulla, estacionada aparentemente en las puertas de una comisaría en el estado de Goiás, Brasil.

Mientras los agentes aplaudían con energía, el detenido permanecía dentro del vehículo oficial, convirtiéndose en el protagonista del cumpleaños más incómodo de su vida. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del cumpleañero/detenido, ni los motivos de su arresto o la ciudad exacta donde ocurrió el insólito festejo.

De las risas en redes a la investigación oficial

Aunque el video desató una ola de memes y comentarios sarcásticos en internet, a los altos mandos de la seguridad no les causó ninguna gracia. La Policía Militar de Goiás emitió un comunicado oficial informando que el caso fue derivado de manera inmediata a la Corregiduría, el órgano interno que se encargará de evaluar la apertura de un proceso disciplinario para investigar la conducta del equipo policial.

"Ante la naturaleza inusual del episodio, la corporación aclara que el caso fue inmediatamente remitido a la Corregiduría para investigar todas las circunstancias del hecho y la conducta del equipo involucrado", detallaron las autoridades, reafirmando su compromiso con el profesionalismo y el respeto a los derechos individuales.

Por si fuera poco, la patrulla que aparece en las imágenes pertenece a la Policía Penal de Goiás (PPGO), institución que también confirmó al medio g1 que ha iniciado un procedimiento administrativo para investigar a fondo esta particular "celebración".

Lo que empezó como una broma viral para romper la rutina policial, ahora podría costarles una severa sanción disciplinaria a los oficiales cantantes.

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