Todavía no comenzó a rodar el balón en el Mundial 2026 y ya surgió uno de los momentos más comentados y virales de la previa.

El protagonista fue el reconocido periodista deportivo argentino Marcelo Benedetto, quien sorprendió a los televidentes al abandonar por unos segundos una transmisión en vivo para cumplir un objetivo muy personal: conseguir una fotografía con Shakira.

La escena ocurrió en los minutos previos a la ceremonia inaugural del torneo, cuando la cantante colombiana se encontraba realizando actividades relacionadas con el espectáculo de apertura.

Mientras informaba desde el lugar de los hechos, Benedetto divisó a la artista y no dudó en cambiar momentáneamente sus prioridades.

Hay cosas más importantes: "Voy por una consigna, está viniendo Shakira"

Las imágenes muestran al periodista dejando la cobertura para acercarse a Shakira y pedirle una fotografía, provocando risas y comentarios entre sus compañeros de transmisión.

El inesperado momento fue captado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor.

Muchos destacaron la espontaneidad del comunicador, mientras otros aseguraron que habrían hecho exactamente lo mismo al tener tan cerca a una de las artistas más famosas del planeta.

Shakira, una de las estrellas de la inauguración

La cantante colombiana es una de las figuras centrales de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y una de las artistas más esperadas por los aficionados.

Su presencia ha generado gran expectativa, especialmente por su histórica relación con las Copas del Mundo gracias a éxitos como "Waka Waka", uno de los himnos más recordados del fútbol.

El video ya es viral

En cuestión de minutos, el clip comenzó a multiplicarse en distintas plataformas digitales y muchos aficionados lo calificaron como uno de los momentos más divertidos de la previa mundialista.

Aunque el torneo aún no ha comenzado oficialmente, para muchos usuarios Marcelo Benedetto ya protagonizó una de las escenas más memorables del Mundial 2026.

Porque hay oportunidades que simplemente no se pueden dejar pasar... incluso si estás al aire.

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