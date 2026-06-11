Video viral: le propuso matrimonio en público y su reacción dejó a todos sin palabras

Una propuesta de matrimonio que prometía ser uno de los momentos más felices para una pareja terminó convirtiéndose en una escena de desilusión y sorpresa que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió en la ciudad de Ufá, Rusia, donde un joven decidió dar el gran paso y pedirle matrimonio a su novia frente a varias personas que observaban expectantes el romántico momento.

Con emoción y la esperanza de escuchar un esperado "sí", el hombre se arrodilló para hacer la propuesta. Sin embargo, la reacción de la mujer tomó por sorpresa no solo a su pareja, sino también a todos los presentes.

Un inesperado rechazo

Según se observa en las imágenes difundidas en redes sociales, la joven se acercó al hombre, le susurró unas palabras al oído y, acto seguido, rechazó la propuesta.

Después de su respuesta, abandonó el lugar sin dar mayores explicaciones, dejando a su pareja completamente desconcertado y visiblemente afectado por lo ocurrido.

La escena generó una mezcla de asombro, tristeza y debate entre quienes presenciaron el momento y los miles de usuarios que posteriormente vieron el video en internet.

El video desató todo tipo de reacciones

Las imágenes se hicieron virales en cuestión de horas y provocaron una ola de comentarios.

Mientras algunos usuarios consideraron que la mujer fue demasiado dura al rechazar públicamente la propuesta, otros defendieron su decisión y señalaron que nadie está obligado a aceptar un matrimonio por presión social o por la presencia de espectadores.

También hubo quienes cuestionaron las propuestas públicas, argumentando que este tipo de situaciones pueden generar incomodidad cuando la pareja no ha hablado previamente sobre el tema.

Un momento que nadie olvidará

Lo que comenzó como una declaración de amor terminó transformándose en una escena viral que sigue generando opiniones divididas.

Para muchos, fue una de las propuestas de matrimonio más incómodas de los últimos tiempos; para otros, simplemente fue una muestra de honestidad en un momento difícil.

Lo cierto es que el inesperado rechazo dejó atónitos a los presentes y convirtió una historia de amor en uno de los videos más comentados en redes sociales.

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