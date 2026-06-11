La predicción de Baba Vanga que inquieta al mundo: la ONU lanza una alerta climática

Una de las profecías más inquietantes atribuidas a Baba Vanga ha vuelto a captar la atención mundial tras las recientes advertencias emitidas por organismos internacionales sobre la posible llegada de un fenómeno climático de gran impacto.

La vidente búlgara, conocida popularmente como la "Nostradamus de los Balcanes", habría anticipado que el mundo enfrentaría importantes desafíos ambientales durante 2026, vinculados al calentamiento global y a cambios extremos en las condiciones climáticas.

El interés por sus predicciones resurgió luego de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informara que existe una probabilidad del 80% de que se instaure un episodio de El Niño entre junio y agosto de este año. Además, señaló que las condiciones podrían mantenerse hasta noviembre con una probabilidad cercana al 90%.

¿Qué predijo Baba Vanga?

Según interpretaciones de sus seguidores, Baba Vanga habría advertido sobre alteraciones capaces de afectar el equilibrio climático del planeta, generando temperaturas extremas y fenómenos meteorológicos cada vez más severos.

Entre las teorías asociadas a sus predicciones figura un supuesto cambio en las condiciones de la Tierra que provocaría un aumento significativo del calor y consecuencias difíciles de controlar para la humanidad.

Aunque estas afirmaciones no cuentan con respaldo científico, el escenario climático actual ha llevado a muchos a relacionarlas con los fenómenos que hoy preocupan a expertos y organismos internacionales.

La advertencia de los expertos

La Organización Meteorológica Mundial explicó que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad máxima que alcanzará El Niño. Sin embargo, la mayoría de los modelos climáticos sugieren que podría desarrollarse como un evento moderado o incluso fuerte.

Los especialistas advierten que este fenómeno suele estar asociado a:

Temperaturas más elevadas de lo normal.

Sequías prolongadas en algunas regiones.

Lluvias intensas e inundaciones en otras zonas.

Incremento de incendios forestales.

Olas de calor más severas.

La preocupación de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre los posibles efectos que podría tener este fenómeno en un planeta que ya enfrenta las consecuencias del calentamiento global.

"Los datos científicos son rotundos e indican, con una certeza del 90 por ciento, que El Niño llegará a nuestras puertas en los próximos meses. El mundo debe tratar este evento como lo que es: una alerta climática urgente", señaló.

Asimismo, advirtió que las condiciones asociadas a El Niño podrían agravar aún más los efectos del cambio climático, provocando impactos que se extenderían a nivel global.

Mientras científicos continúan monitoreando la evolución del fenómeno, las predicciones de Baba Vanga vuelven a ser tema de debate entre quienes creen que algunos de sus vaticinios podrían estar relacionados con los desafíos ambientales que enfrenta actualmente el planeta.

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