¿Ya los conoces? Los 11 futbolistas más atractivos del Mundial 2026 que están robando corazones

El Mundial 2026 ya comenzó a hacer historia dentro y fuera de las canchas. Mientras las selecciones buscan levantar la Copa del Mundo, algunos futbolistas ya ganaron un campeonato paralelo: el de la elegancia, el estilo y el carisma.

La cita mundialista que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá reúne a algunas de las mayores estrellas del fútbol internacional, pero también a figuras que han sabido conquistar el mundo de la moda, las redes sociales y las campañas publicitarias.

Revistas especializadas como ¡HOLA!, WWD (Women's Wear Daily) y Revista Central elaboraron sus listas con los jugadores más atractivos y elegantes de esta edición, futbolistas que destacan por su presencia, personalidad y capacidad para marcar tendencia dentro y fuera del terreno de juego.

Los reyes del estilo mundialista

El francés Antoine Griezmann encabeza varios de los rankings gracias a su imagen sofisticada, versatilidad y elegancia natural. El campeón del mundo se ha convertido en uno de los referentes de estilo más reconocidos del fútbol europeo.

A su lado aparece Achraf Hakimi, una de las grandes figuras de Marruecos. Su porte, seguridad y presencia lo han llevado a protagonizar campañas de moda y ocupar espacios privilegiados en revistas internacionales.

Por su parte, Son Heung-min sigue consolidándose como uno de los deportistas mejor vestidos del planeta. El capitán de Corea del Sur combina una estética minimalista con colaboraciones para importantes marcas de lujo y deportivas.

Futbolistas con perfil de estrella de cine

Kevin Trapp, arquero de Alemania, continúa siendo considerado uno de los jugadores más atractivos del fútbol mundial gracias a su imagen de galán clásico.

El argentino Rodrigo De Paul también figura entre los favoritos por su estilo urbano, moderno y desenfadado, que suele marcar tendencia en redes sociales.

Otro nombre que genera comentarios es Luca Zidane. El arquero, heredero del apellido de una de las mayores leyendas del fútbol, destaca por su elegancia y una apariencia que muchos comparan con las estrellas del cine europeo.

El portugués Francisco Trincão completa este grupo con una combinación de sofisticación, carisma y una imagen que lo ha convertido en uno de los favoritos de los rankings de tendencias.

Mientras tanto, Leandro Paredes aporta el toque de elegancia clásica. Su estilo formal y presencia refinada lo mantienen entre los jugadores mejor valorados en materia de imagen.

La nueva generación que conquista el Mundial

Jude Bellingham es uno de los rostros más influyentes de esta Copa del Mundo. El mediocampista inglés no solo destaca por su talento, sino también por su fuerte vínculo con las grandes firmas de moda internacionales.

Santiago Giménez aparece como uno de los favoritos de la afición local. El delantero mexicano combina una imagen fresca con un carisma que lo ha convertido en uno de los futbolistas más populares del torneo.

La lista la completa Lucas Bergvall, la joven promesa sueca de apenas 20 años, cuyo aspecto y presencia ya le han valido comparaciones con modelos profesionales y futuras estrellas de las pasarelas.

Más allá del fútbol

En una era donde el deporte y la moda caminan de la mano, estos futbolistas demuestran que el talento no solo se mide en goles, asistencias o títulos.

Con millones de seguidores en redes sociales y contratos con algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, los galanes del Mundial 2026 se han convertido en auténticos referentes de estilo capaces de acaparar titulares tanto en las secciones deportivas como en las revistas de moda.

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