¿Messi se tiñó el cabello con los colores de Argentina? El video que se volvió viral

Lionel Messi causa furor con un video donde se lo ve con el cabello teñido de celeste y blanco, los colores de la bandera argentina, que comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención de miles de aficionados en el marco de la expectativa por el Mundial 2026.2

Según publicaciones compartidas en distintas plataformas digitales, la imagen habría sido creada utilizando herramientas de inteligencia artificial, específicamente mediante una solicitud realizada a ChatGPT para modificar el aspecto del capitán argentino.

El resultado muestra a Messi con un llamativo estilo que combina los colores tradicionales de la selección argentina, generando comentarios y reacciones entre seguidores del astro rosarino y fanáticos del fútbol.

Mientras tanto, Lionel Messi continúa siendo una de las principales figuras de cara al Mundial 2026, torneo en el que Argentina buscará defender el título conquistado en Catar 2022.

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