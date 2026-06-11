Cuenta regresiva para el Bono PEPE: quedan pocos días para recibir hasta Bs 450

El plazo para cobrar el Bono PEPE entra en sus últimos días. Según datos oficiales, el 91% de los beneficiarios ya accedió al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), mientras que miles de personas todavía tienen pendiente el retiro de este apoyo económico.

Las autoridades recordaron que el cronograma extraordinario concluirá de manera definitiva el próximo 19 de junio, por lo que exhortaron a la población habilitada a realizar las consultas y el cobro con anticipación.

La cuenta regresiva comenzó

El Bono PEPE se encuentra en su etapa final y, una vez cumplido el plazo establecido, los pagos dejarán de procesarse.

Por ello, las instituciones encargadas recomiendan no esperar hasta el último momento para verificar si se encuentra entre los beneficiarios habilitados.

¿Cómo saber si puedes cobrar?

La Gestora Pública mantiene activos sus canales de consulta las 24 horas del día.

Los ciudadanos pueden verificar su estado mediante:

El código QR oficial de consulta.

La plataforma digital habilitada por la Gestora Pública.

Para realizar la verificación solo se necesita ingresar el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento.

¿Cuánto dinero pueden recibir los beneficiarios?

Las personas que aún tengan pagos pendientes podrán acceder a un monto acumulado de hasta Bs 450, dependiendo de la información registrada en el sistema.

El beneficio se entrega en un único pago, facilitando el acceso a los recursos económicos destinados a apoyar a las familias bolivianas.

Requisitos para el cobro

El trámite es simple y rápido. Los beneficiarios únicamente deben presentar:

Cédula de identidad original y vigente.

Además, no existen restricciones por terminación de carnet ni fechas específicas para asistir a los puntos de pago.

Canales de atención

Las personas que tengan dificultades para verificar sus datos o requieran asistencia pueden comunicarse a través de:

Línea gratuita: 800-10-1070

WhatsApp: 67195524

No esperar hasta el último día

Las autoridades recomendaron evitar las jornadas finales para reducir el riesgo de filas, saturación de los sistemas o inconvenientes administrativos.

Con el 91% de los beneficiarios que ya cobraron el Bono PEPE, la cuenta regresiva avanza hacia el cierre definitivo del programa. Quienes aún no realizaron el trámite tienen plazo hasta el 19 de junio para verificar su habilitación y acceder al beneficio económico.

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