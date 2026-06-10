Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 10 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en el país mantiene la atención de la población. Al cierre de la tarde de este miércoles 10 de junio, las cotizaciones del dólar estadounidense, tanto en el circuito informal como en los parámetros referenciales del Estado, mostraron movimientos que reflejan el comportamiento diario de la oferta y la demanda de la divisa.

A continuación, detallamos la evolución de las cifras durante la jornada:

El comportamiento del dólar paralelo

De acuerdo con el monitoreo del portal especializado dolarboliviahoy.com, el mercado informal de divisas arrancó la jornada con leves fluctuaciones que terminaron estabilizándose hacia el final del día.

El comportamiento de la compra y venta en el mercado paralelo se registró de la siguiente manera:

A las 6:00 de la mañana: La jornada comenzó con una cotización de Bs 9.95 para la compra y Bs 9.93 para la venta.

Al mediodía: El precio se equiparó momentáneamente, situándose en Bs 9.94 tanto para la compra como para la venta.

Cierre de la tarde: Finalmente, el mercado paralelo cerró con un leve ajuste, fijando la divisa en Bs 9.94 para la compra y Bs 9.93 para la venta.

dolarboliviahoy.com

Datos del Banco Central de Bolivia (BCB)

Por otra parte, el Banco Central de Bolivia estableció los valores referenciales oficiales para esta jornada, los cuales presentaron un descenso en comparación con el día de ayer.

Para este miércoles, el valor referencial del dólar estadounidense se fijó en Bs 9.79 para la compra y Bs 10.00 para la venta. Esta cifra representa una baja respecto al día martes, cuando la institución estatal mantenía el dólar referencial en Bs 9.86 para la compra y Bs 10.07 para la venta.

BCB

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