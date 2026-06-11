Vecinos de La Paz y El Alto horrorizados: restos de animales podrían ser vendidos como carne

La preocupación crece en La Paz y El Alto luego del hallazgo de cráneos, colas, cueros y otros restos de perros y burros en diferentes puntos de ambas ciudades, hechos que hacen presumir la existencia de una posible red de faena clandestina que estaría poniendo en riesgo la salud de la población.

Cráneos, cuellos y colas hallados en El Alto

En la ciudad de El Alto, personal municipal encontró cueros de vaca abandonados en contenedores de basura de la zona Villa Esperanza, cerca del pasaje Universitario, mientras continúan las investigaciones por el hallazgo previo de al menos 25 cráneos y colas de perros en el sector de Río Seco.

Las autoridades señalaron que estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que podrían existir centros clandestinos de faeneo operando al margen de los controles sanitarios.

“Vamos a hacer una inspección en todos estos lugares para ver dónde están faenando clandestinamente vacas o quizás otro tipo de animales”, indicaron desde la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana.

Cráneos pesados en basurales de La Paz

La alarma también se trasladó a la ciudad de La Paz, donde vecinos del macrodistrito Max Paredes denunciaron el hallazgo de varios cráneos y restos de burros entre la basura acumulada en la vía pública.

Los pobladores sospechan que la carne de estos animales podría estar siendo utilizada para la elaboración de alimentos comercializados de manera informal, como embutidos u otros productos cárnicos, en un contexto marcado por la escasez y el incremento de precios de la carne durante los bloqueos registrados en el departamento.

Sí, cráneos son de canes

Las autoridades municipales de El Alto ya confirmaron que los restos encontrados anteriormente corresponden a canes y anunciaron procesos penales por presuntos delitos de biocidio y atentado contra la salud pública.

La situación genera preocupación por los riesgos sanitarios que implica el consumo de carne sin control veterinario ni trazabilidad.

Consumo de esta carne podría dañar severamente la salud

Especialistas advierten que la manipulación clandestina de estos productos puede derivar en infecciones gastrointestinales, intoxicaciones, fiebre, vómitos, diarreas y otras complicaciones que afectan la salud de los consumidores.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, las autoridades recomendaron a la población adquirir carne únicamente en mercados, frigoríficos y centros autorizados, evitando productos de procedencia dudosa.

Los hallazgos de cráneos, colas y cueros no solo han encendido las alertas por una posible comercialización irregular de carne, sino que también han generado indignación por los presuntos casos de biocidio que podrían confirmarse en el marco de las pesquisas.

Mira la programación en Red Uno Play