Persecución policial termina con la captura de dos presuntos atracadores en Cochabamba

Dos jóvenes fueron aprehendidos por la Policía luego de ser acusados de atracar a una estudiante cuando se dirigía a su domicilio en la ciudad de Cochabamba. Los sospechosos habrían sujetado a la víctima por el cuello para arrebatarle su teléfono celular y otras pertenencias antes de intentar darse a la fuga.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando la joven retornaba de sus clases. Según relató la víctima, el ataque se produjo a pocos metros de llegar a su departamento.

“Estaba saliendo de mis clases y ya estaba llegando a mi casa. Saqué el celular un momento y dos chicos me agarraron por detrás del cuello. Uno se puso adelante y me quitaron el celular. No reaccioné porque estaba asustada, me agarraron muy fuerte”, contó.

La estudiante explicó que, tras el robo, una persona que se encontraba cerca intervino para ayudarla, lo que permitió recuperar el teléfono sustraído.

“Un chico me ayudó a recuperar prácticamente el celular y gracias a Dios lo pude recuperar”, señaló.

Tras recibir la denuncia, efectivos de Radio Patrullas 110 realizaban labores de vigilancia por la avenida Ayacucho cuando observaron a dos jóvenes corriendo de manera sospechosa junto a otra persona.

El jefe policial que atendió el caso informó que uno de los involucrados pidió auxilio y denunció que los dos sujetos habían atracado a una mujer momentos antes.

“Pudimos observar conductas sospechosas y uno de los jóvenes nos indicó que estas personas habían sujetado del cuello a una señorita para sustraerle sus pertenencias”, explicó la autoridad.

Inmediatamente se inició una persecución que se extendió por aproximadamente tres cuadras y concluyó en inmediaciones de la calle México, donde ambos sospechosos fueron interceptados y trasladados a dependencias policiales.

Los aprehendidos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos registrados en la zona.

La Policía reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier hecho de inseguridad y recordó la importancia de reportar de inmediato situaciones sospechosas para facilitar una respuesta oportuna de las fuerzas del orden.

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