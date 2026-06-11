"Todo dentro de la democracia, nada fuera de ella": Paz responde al respaldo de Corina Machado

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su agradecimiento al pueblo boliviano y a los aliados internacionales tras las recientes declaraciones de apoyo a la institucionalidad del país.

Mediante su cuenta oficial en la red social X, el mandatario destacó: "María Corina, agradezco, en nombre del pueblo boliviano, el respaldo expresado a nuestra democracia, a la institucionalidad y a la voluntad soberana de los bolivianos".

En su mensaje, el jefe de Estado ratificó su posición frente a la preservación de las normas legales y el respeto absoluto a la voluntad popular. El líder boliviano enfatizó la ruta de su gestión: "Todo dentro de la democracia, nada fuera de ella".

El compromiso del mandatario ante la crisis

El presidente Paz remarcó además su compromiso histórico de guiar a la nación hacia una salida efectiva de la profunda crisis económica e institucional heredada de las administraciones anteriores.

"Mi compromiso siempre será sacar a Bolivia de la profunda crisis que dejaron los anteriores gobiernos, proteger la democracia y garantizar la libertad de todos los bolivianos", aseveró el gobernante.

Finalmente, el mandatario aseguró firmemente ante la mirada atenta del continente que el Estado cuenta con el respaldo necesario para superar las adversidades políticas. La máxima autoridad concluyó su intervención indicando que: "Bolivia no está sola; seguiremos trabajando para devolver la normalidad al país y asegurar que ningún interés particular esté por encima del bienestar de millones de bolivianos".

Los antecedentes del pronunciamiento regional

Este pronunciamiento gubernamental surge como una respuesta directa a las afirmaciones previas emitidas por la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a través de los canales digitales. En sus declaraciones, la destacada dirigente política condenó de manera abierta cualquier intento orientado a desconocer el mandato popular legítimamente constituido en el territorio boliviano.

La líder venezolana también alertó sobre las preocupantes estrategias destinadas a generar escenarios de confrontación civil y desestabilizar las estructuras públicas de Bolivia. Su mensaje original buscaba convocar a la comunidad internacional a mantenerse vigilante frente a los riesgos que amenazan los procesos democráticos en América del Sur.

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