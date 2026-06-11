La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este jueves 11 de junio de 2026, la aeronave Cessna 172 con matrícula CP-2021 se declaró en estado de emergencia. El incidente se registró a las 15:23 horas, momento en el cual el piloto estableció comunicación directa con la Torre de Control de Trinidad mientras cubría la ruta desde San Lorenzo.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el piloto al mando, la aeronave presentó problemas técnicos en el motor durante la fase de vuelo. Esta situación crítica obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje forzoso aproximadamente a 2,5 millas náuticas de la ciudad de Trinidad, en las inmediaciones de la carretera a San Ignacio de Moxos.

Respuesta inmediata y estado de los tripulantes

Tras el evento, se activaron de forma inmediata los procedimientos correspondientes de respuesta y coordinación con las autoridades competentes. Tras el despliegue logístico en la zona del percance, se verificó con éxito que tanto el piloto como los pasajeros resultaron completamente ilesos.

Asimismo, los equipos de auxilio constataron en el lugar que la aeronave no sufrió daños de consideración tras tomar tierra de manera imprevista. Por su parte, la institución estatal remarcó a través de su comunicado oficial que "las evaluaciones técnicas y operacionales continúan en desarrollo" para asegurar la escena.

Investigación técnica en curso

En cumplimiento estricto de la Ley N.º 2902 de Aeronáutica Civil y de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB 830), la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes (AIG) ha iniciado las acciones correspondientes. Esta división especializada será la encargada de determinar con precisión las causas y los factores contribuyentes que provocaron el fallo mecánico.

Mira la programación en Red Uno Play