Cívicos de Mizque rechazan bloqueos en el Cono Sur y denuncian que los movilizados son personas "foráneas"

El Comité Cívico de Mizque, en representación de los habitantes del Cono Sur cochabambino, manifestó su rechazo absoluto a los bloqueos de carreteras que mantienen aislada a la región. El liderato cívico denunció formalmente que las personas que se encuentran obstruyendo las vías no pertenecen al municipio, calificándolas como grupos ajenos que solo buscan perjudicar la economía local.

El presidente del Comité Cívico de Mizque fue enfático al señalar que toda la población ya ha unificado una postura de rechazo frente a estas medidas de presión que golpean al aparato productivo.

"Los mizqueños ya se han pronunciado hace días atrás, hace más de una semana atrás, que están en contra de los bloqueos. Se han pronunciado la central campesina, se han pronunciado los del pueblo, se han pronunciado todos los mizqueños. En Mizque hay gente foránea que va a bloquear, no son mizqueños", aseveró el representante cívico.

Crisis agropecuaria: Alimentos podridos y granjas en quiebra

El impacto económico en el Cono Sur es devastador. La región está ingresando a la cuarta semana consecutiva de bloqueos, lo que ha provocado que toneladas de hortalizas y verduras se echen a perder sin opción de llegar a los principales mercados del país.

Pérdida de cosechas: Grandes cargamentos de tomates y cebollas han terminado botados en el suelo y en descomposición.

Colapso avícola: Las granjas locales se encuentran prácticamente en la quiebra debido a la alta mortandad de pollos, provocada por el desabastecimiento crónico de alimento balanceado.

Cierre de mercados: Los productores recordaron que el Cono Sur no solo abastece a Cochabamba, sino también a La Paz, mercado al que no pueden acceder desde hace más de un mes.

Desesperación por las deudas bancarias y emergencia sanitaria

Al drama de haber perdido su producción, se suma la presión financiera sobre las familias de los productores, quienes no cuentan con los recursos para cumplir con sus obligaciones crediticias.

"Están muy preocupados que además de la producción, ellos ya les están cobrando del banco porque tienen que pagar, ¿y con qué van a pagar? Al margen de que su producto ha fracasado, no se está vendiendo, ¿con qué van a pagar?", lamentó con preocupación el dirigente.

Por si fuera poco, la crisis ya rebasó lo económico para convertirse en una emergencia sanitaria. Desde el sector cívico informaron que los hospitales de la zona se encuentran paralizados debido a que las ambulancias y los camiones de suministro no pueden circular, impidiendo la llegada de insumos médicos vitales como el oxígeno medicinal.

Los pobladores y productores de Mizque hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se levanten las medidas de presión y se reestablezca el libre tránsito, permitiendo salvar lo poco que queda de la economía regional.

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