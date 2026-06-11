La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia pidió este jueves un plan de emergencia para reactivar la economía del país tras calcular que 1,6 millones de personas están afectadas por los bloqueos de carreteras y las pérdidas suman 2.500 millones de dólares en el conflicto impulsado por los sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, afirmó que el plan es una propuesta concreta que será planteada al Gobierno y que, pese a sentirse en lo personal "cansado como millones de bolivianos lo están en este momento", considera que el sector todavía tiene "fuerzas" para la reactivación de la economía.

Morales dijo que el país y los bolivianos están sufriendo un "agotamiento" frente a los bloqueos, la inflación, la escasez y la incertidumbre porque no solo hay daño económico, sino también social.

Las protestas golpean sobre todo al departamento de La Paz, que tiene 3,1 millones de habitantes, donde las principales ciudades son la sede de Gobierno del mismo nombre y la vecina El Alto, por donde pasan las vías hacia el centro y este del país y las carreteras internacionales hacia Perú y Chile.

El asesor de la CNI, Hugo Siles, dijo que más del 70 % de las 13.000 industrias de La Paz "han paralizado o reducido su capacidad productiva" y el costo social del conflicto son 1,6 millones de personas afectadas, de las que un tercio están en "situación de sobrevivencia" por la parálisis de varias actividades.

Además, la pérdidas económicas suman 2.500 millones de dólares tras 36 días de bloqueos que han provocado desabastecimientos y la muerte de 16 personas en el contexto del conflicto, de las que 13 fallecieron por falta de atención médica debido a los bloqueos de carreteras.

El plan solicitado por los industriales consiste en pedir un programa de alivio económico, un fondo de reactivación, una campaña para el consumo de productos bolivianos y la aprobación de una ley de inversiones.

Según Siles, se plantea el diferimiento por 90 días en todos los impuestos que deben pagar las empresas en mayo y junio, dejar sin efecto los aranceles para importar materias primas, insumos y maquinarias, y suspender por seis meses el pago de créditos bancarios, además de la rebaja de intereses para el sector productivo.

Además, los industriales piden un fondo de 13.000 millones de bolivianos, unos 1.300 millones de dólares al tipo de cambio referencial del Banco Central para transacciones internacionales, para dar créditos al sector productivo y un bono de 1.000 bolivianos por familia (igual a 100 dólares) para 3,5 millones de personas.

El economista dijo que si no se estimula la economía y el consumo, Bolivia sufrirá una de las "peores caídas" de su economía desde la pandemia de la covid-19.

Antes de los conflictos, los organismos internacionales calcularon que este año la economía boliviana caerá hasta un 3,3 %, tras la contracción de 1,58 % en 2025.

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