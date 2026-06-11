Gobernador Revilla asegura que normalidad del departamento de La Paz es cuestión de días

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, afirmó que el retorno a la normalidad en el departamento es cuestión de días, destacando que las demandas legítimas de la población continúan siendo atendidas. Sin embargo, descartó la viabilidad de las consignas de carácter político que exigían la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, señalando que “ese ya es un ejercicio político absurdo, no es una demanda legítima”.

Provincias levantan bloqueo

Revilla informó que 12 provincias paceñas decidieron levantar los bloqueos y retomar sus actividades habituales, lo que ha reducido significativamente los puntos de conflicto en la región.

“Todas las movilizaciones que buscaban la renuncia del presidente no lo consiguieron y no lo van a conseguir. El presidente Rodrigo Paz no va a renunciar”, sostuvo el gobernador.

Retirada de bloqueadores

El mandatario atribuyó la recuperación gradual a la retirada de movilizados y al impacto económico que los bloqueos generaron en miles de familias.

“Muchas comunidades han decidido volver a sus regiones porque el bloqueo no recibió respaldo de la ciudadanía, que más bien se vio seriamente afectada en su economía”, explicó.

Abastecimiento de carburantes

Asimismo, destacó la reanudación del abastecimiento de combustibles en el área metropolitana, factor clave para la recuperación de la actividad productiva y comercial.

“Desde ayer ha comenzado a ingresar combustible a nuestras ciudades y es imprescindible que esta situación se normalice durante este fin de semana”, manifestó Revilla.

El gobernador también informó que varias rutas estratégicas para el transporte de alimentos ya se encuentran despejadas, incluyendo el corredor hacia Río Abajo, lo que permite que los productos agrícolas lleguen con normalidad a La Paz y El Alto.

Finalmente, reiteró su convocatoria al diálogo como mecanismo para superar la coyuntura, aunque enfatizó que la necesidad de la población de retomar sus actividades económicas está impulsando el regreso a la normalidad:

“Ojalá el diálogo en las próximas horas permita consolidar una solución definitiva. Pero, aun si este proceso se demora, la población ha llegado a un límite y necesita volver a trabajar, producir y generar ingresos para sus familias”, concluyó.

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