Cuenta regresiva para Expocruz 2026: la feria cumple 50 ediciones

La cuenta regresiva para Expocruz 2026 ya comenzó. A menos de 100 días de la apertura de la Feria Internacional más importante del país, la organización destacó que esta edición tendrá un significado especial al conmemorar sus 50 años, que se desarrollará del 18 al 27 de septiembre en Santa Cruz.

Raúl Strauss Justiniano, gerente general de Fexpocruz, señaló que este aniversario representa la consolidación de un proyecto que ha posicionado a Santa Cruz y a Bolivia como un punto de encuentro para el intercambio comercial, tecnológico y cultural.

“Son 50 versiones internacionales, es un hito, es consolidar un liderazgo. Comenzamos haciendo feria el año 62 y el traer una delegación internacional a Bolivia es un desafío y un trabajo que se viene consolidando hace décadas”, afirmó Strauss.

El ejecutivo destacó que la feria no solo impulsa los negocios, sino que también acerca a los visitantes experiencias y oportunidades de conexión con el mundo.

“Es una visión clara del directorio de ser un punto de encuentro, de poder dar a las familias la oportunidad de viajar sin pasaporte en septiembre y la oportunidad también de traer conocimiento, talento y tecnología a nuestro país”, expresó.

En medio del complejo contexto que atraviesa Bolivia, Strauss aseguró que la actividad ferial mantiene una visión de largo plazo para superar los desafíos coyunturales.

“Las coyunturas nos generan desafíos, pero esos desafíos son superables cuando los proyectamos a mediano y largo plazo y cuando trabajamos con muchísima anticipación para llegar a diez días que puedan conectar a todos los sectores”, indicó.

Respecto a la participación internacional, el gerente general informó que se trabaja para recibir 30 delegaciones internacionales y productos y servicios provenientes de más de 70 países.

“Tenemos los grandes pabellones característicos de la muestra como Brasil, Estados Unidos, Unión Europea y Argentina, pero también países de distintos continentes. La participación asiática es muy importante y el Medio Oriente también ha fortalecido su presencia”, explicó.

Strauss concluyó señalando que la actividad económica global continúa encontrando en Santa Cruz un espacio estratégico para generar oportunidades de negocios, inversión e intercambio durante la celebración de las bodas de oro de Expocruz.

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