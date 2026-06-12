Exclusiva QNMP: Confirman la liberación del militar que permanecía retenido en San Julián

El secretario departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan, confirmó este jueves en el programa Que No Me Pierda que el militar que permanecía retenido en el municipio de San Julián fue liberado y posteriormente evacuado de la zona.

La autoridad señaló que se realizaron las gestiones necesarias para garantizar su integridad física y lograr su salida segura, en medio de las tensiones registradas en el lugar.

“Ya lo sacaron de San Julián, ya está liberado y lo que falta es evacuarlo a Santa Cruz”, afirmó Santistevan, quien además expresó su preocupación de que una situación similar pueda repetirse en el futuro.

Explicó que en este tipo de conflictos intervienen tres factores fundamentales: la justicia, la política y la parte operativa. “En esos tres escenarios es donde se soluciona un conflicto. En este caso entró en juego la parte política, que logró recuperar la libertad del teniente”, manifestó.

De igual manera, reveló que la liberación del militar fue gestionada por ministros de Estado que actuaron por instrucción del presidente.

“Se evitó una confrontación seria. El Ejército, por norma, no puede dejar en estas condiciones a un miembro de las Fuerzas Armadas; tenían que haber intervenido sí o sí”, sostuvo la autoridad.

Santistevan sostuvo que la retención del militar constituye un delito y explicó que inicialmente se configura como privación de libertad, pero que con el transcurso de las horas y la afectación psicológica sufrida por la víctima se convierte en secuestro.

Recordemos que, un video que circuló en redes sociales se lo ve al oficial de las FFAA rodeado de pobladores y ademas declaró:

“Soy el teniente Chávez, estoy detenido en el municipio de San Julián con los pobladores, no me han tocado, simplemente me están interrogando. Desmiento que haya un posible linchamiento. Asimismo, informarles que tenía la misión de sacar fotos a las actividades que se realizaban en el punto de bloqueo”.

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