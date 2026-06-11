¡Hoy sube la adrenalina! Carlos Marquina y Marianella Molina llegan a La Gran Batalla Superstars

El escenario de La Gran Batalla Superstars se viste de gala para recibir a dos grandes de la música y el entretenimiento. Carlos Marquina, con su estilo único y presencia arrolladora, y Marianella Molina, con su talento y carisma inconfundibles, prometen poner a prueba a los jueces y al público con presentaciones que nadie querrá perderse.

Cada actuación combinará música, coreografía y estrategia, y los espectadores podrán vivir la emoción desde primera fila en la televisión, vibrando con cada paso, cada nota y cada momento de tensión que hará de esta competencia un espectáculo inolvidable.

No hay eliminación esta semana, lo que significa que todos tendrán la oportunidad de desplegar su máximo potencial y mostrar lo que los convierte en verdaderos superstars.

Estreno: Hoy

Horario: 20:30

Señal: Red Uno

¡Prepara tus palomitas y tu energía! Esta noche, Carlos Marquina y Marianella Travesí te harán vivir un show lleno de talento, emoción y diversión en La Gran Batalla Superstars.

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