La lucha de Patrick: El niño de once meses que busca los insumos para lidiar con la atrofia muscular desde casa

El pequeño Patrick Martínez, un lactante de casi once meses diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo I, permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños (Santa Cruz) desde septiembre del año pasado. "Conviene que salga cuanto antes de terapia intensiva para evitar infecciones intrahospitalarias", advirtió el sacerdote Mateo Bautista, quien acompaña de cerca este caso.

Una costosa terapia intensiva en el hogar

A pesar de haber recibido el alta médica hace seis meses, el menor no ha podido regresar a su hogar debido a la falta de los costosos equipos requeridos para continuar su tratamiento de forma ambulatoria. El activista religioso detalló que se necesita una inversión de entre 14 y 17 mil dólares para adquirir una cama hospitalaria, un ventilador portátil con su humidificador, monitores, aspirador, corrugados y sondas, entre otros insumos.

Ante esta compleja realidad, Elsa López, madre del menor, realiza extenuantes viajes diarios desde el municipio de El Torno y relató: "Al mes que nació comenzó a fatigarse, pensé que era un resfrío; en el hospital me dijeron que era neumonía y luego que era atrofia muscular". Por su parte, Bautista enfatizó que esto ya es un tema de salud pública, por lo que es importante que con el tiempo este programa de ventilación mecánica domiciliaria esté incluido en el SUS (Seguro Universal de Salud).

Solidaridad sin fronteras en la televisión

En este contexto, el sector solidario ‘Primero la Gente’ del programa de televisión ‘Que no me pierda’ dio cobertura al tema para lograr el objetivo que aflige a la madre. "Está bien para llevármelo a casa, tengo dos hijos más que son mayores que él, tengo fe", manifestó López visiblemente emocionada durante la transmisión en vivo.

Foto: Ma. del Carmen Navarro | Red Uno.

Luego de ver la cifra inicial de donaciones que superaba los 7.000 bolivianos durante la entrevista, la madre del niño realizó una oración en directo mientras se sumaban apoyos internacionales. El padre Mateo fue leyendo los mensajes que llegaban a su celular indicando donaciones directas de dinero e insumos clave como sensores de oxígeno y aspiradores, registrándose incluso valiosos aportes procedente de Perú y Argentina.

Próximas acciones en beneficio de la salud del menor

Para cerrar la jornada con optimismo, el sacerdote exclamó con fuerza un rotundo "¡lo vamos a lograr!" que reavivó la esperanza en lograr el objetivo. Finalmente, el padre Mateo, aprovechó la oportunidad para invitar a la población a una campaña de donación de sangre este sábado de 08:00 a 13:00 en el Banco de Sangre, ubicado en el cuarto anillo y Avenida Alemana en la capital cruceña.

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