Trabajadores del Oncológico anuncian paro de 24 horas en Santa Cruz

Los trabajadores del Hospital Oncológico han confirmado de manera oficial un paro de actividades de 24 horas debido a la falta de pago de sus salarios. Esta drástica medida de presión surge ante el incumplimiento de sus haberes, lo que ha obligado al personal médico y administrativo a suspender la atención regular.

Al respecto, Yanet Escóbar, representante de los Trabajadores en salud del Hospital Oncológico, manifestó que: “Esperamos que mañana se aplique el plan de contingencia que nos fue concedido en la acción popular que ganamos el año pasado en favor de la salud y la vida”, declaró la dirigente de forma contundente.

El impacto humano del freno médico

La suspensión de labores no detiene el avance de las patologías ni la desesperación de los familiares que buscan atención especializada. “No estamos en contra de nadie, lo que reclamamos es que garantice la salud y la vida de toda la población. Un paro, una consulta que se detiene es un familiar que está lastimosamente con la angustia porque no sabe cómo está reaccionando ese cuerpo, no sabe si es que va a conseguir los medicamentos porque también tenemos escasez de medicamentos para darle continuidad a su tratamiento”, puntualizó Escóbar.

La suspensión afectará a más de 400 consultas de diversas especialidades y dañará de forma colateral los servicios que se prestan en otros centros médicos. Al respecto, Escóbar advirtió de manera alarmante que “un paro no hace que también la enfermedad se pare y lo único que se logra es poner a miles de pacientes en una situación de riesgo, en una situación que no va a recuperar después su salud y peor todavía su vida”.

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