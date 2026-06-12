Damas cívicas advierten crisis alimentaria y sanitaria en provincias por los bloqueos

La presidenta del Comité Cívico Femenino Provincial, Farah Caleb, denunció este miércoles que las provincias atraviesan una situación crítica por el incremento de los precios de la canasta familiar, el desabastecimiento y la falta de combustible y gas para la producción.

“Las provincias hoy están viviendo una situación crítica por el alza de precios de la canasta familiar que se está viviendo. Son miles de familias bolivianas y provincianas que hoy están siendo afectadas”, afirmó Caleb.

La cívica señaló que el encarecimiento ya se refleja en productos básicos como el huevo, el tomate y las hortalizas, y advirtió que los precios continuarán subiendo si no se normaliza el abastecimiento.

“Se viene una hambruna total por el desabastecimiento, la falta de combustible y gas para la producción en nuestras provincias”, sostuvo.

Caleb también alertó sobre el impacto de los bloqueos en el acceso a la salud. Indicó que pacientes provenientes de provincias quedan varados en las carreteras y no logran llegar a los centros médicos.

Ante esta situación, la presidenta del Comité Cívico Femenino Provincial reiteró el pedido de declarar estado de excepción para garantizar el tránsito y la atención médica.

“Queremos evitar muertes, pues ya tenemos muertos por la falta de atención médica de nuestros pacientes que no pueden ser atendidos en los centros de salud y hospitales”, aseguró.

Las declaraciones surgen en medio de las protestas y bloqueos que afectan varias rutas del país y que han generado preocupación por el abastecimiento de alimentos y combustibles.

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