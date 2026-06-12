Damas cívicas advierten crisis alimentaria y sanitaria en provincias por los bloqueos

Farah Caleb alertó sobre el aumento de precios, el desabastecimiento y las dificultades para acceder a atención médica debido a los bloqueos.
11/06/2026 21:21
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La presidenta del Comité Cívico Femenino Provincial, Farah Caleb, denunció este miércoles que las provincias atraviesan una situación crítica por el incremento de los precios de la canasta familiar, el desabastecimiento y la falta de combustible y gas para la producción.
“Las provincias hoy están viviendo una situación crítica por el alza de precios de la canasta familiar que se está viviendo. Son miles de familias bolivianas y provincianas que hoy están siendo afectadas”, afirmó Caleb.
La cívica señaló que el encarecimiento ya se refleja en productos básicos como el huevo, el tomate y las hortalizas, y advirtió que los precios continuarán subiendo si no se normaliza el abastecimiento.
“Se viene una hambruna total por el desabastecimiento, la falta de combustible y gas para la producción en nuestras provincias”, sostuvo.
Caleb también alertó sobre el impacto de los bloqueos en el acceso a la salud. Indicó que pacientes provenientes de provincias quedan varados en las carreteras y no logran llegar a los centros médicos.
Ante esta situación, la presidenta del Comité Cívico Femenino Provincial reiteró el pedido de declarar estado de excepción para garantizar el tránsito y la atención médica.
“Queremos evitar muertes, pues ya tenemos muertos por la falta de atención médica de nuestros pacientes que no pueden ser atendidos en los centros de salud y hospitales”, aseguró.
Las declaraciones surgen en medio de las protestas y bloqueos que afectan varias rutas del país y que han generado preocupación por el abastecimiento de alimentos y combustibles.
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