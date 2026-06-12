Bloqueos obligan a músicos a recorrer largas distancias en bicicletas

Bandas folclóricas transportan instrumentos a pie o en bicicleta, enfrentando jornadas de hasta 12 horas para cumplir contratos y obtener ingresos.
11/06/2026 20:38
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Decenas de músicos y bandas folclóricas se han visto obligados a recorrer largas distancias para llegar a sus destinos en Perú, debido a los bloqueos que afectan las carreteras de Bolivia. Con instrumentos, bombos y equipaje, algunos viajan a pie o en bicicleta, enfrentando jornadas de hasta 12 horas y, en varios casos, caminatas que se extienden durante dos días.
“Normalmente uno que sabe pedalear bien, lo hace 10 a 12 horas sin dormir. Partimos miércoles en la mañana y llegamos el jueves a media tarde. Somos alrededor de 50 músicos de cada institución”, relató uno de los integrantes.
Contratos por cumplir
Los músicos explicaron que los contratos firmados a principios de año deben cumplirse pese a las dificultades, y que la suspensión o postergación de actividades festivas ha afectado sus ingresos, impactando a cientos de familias dependientes de la actividad musical.
“Hay bastante cansancio, gastos adicionales y dificultades para transportar los instrumentos. Sin embargo, no podemos incumplir los compromisos que tenemos”, aseguraron los artistas.
La situación evidencia que los bloqueos por más de 42 días afectan más allá del comercio y transporte, impactando sectores culturales que dependen de eventos y festividades para su sustento económico.
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