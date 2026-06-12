Bloqueos hunden los ingresos de carretilleros en mercados cochabambinos y los dejan al borde del desespero

Los persistentes bloqueos que azotan a la región no solo han paralizado las carreteras, sino que están asfixiando la economía de los sectores más vulnerables de la población. En el Mercado La Pampa, el motor comercial de la ciudad, el panorama es desolador: la escasez de productos y la falta de compradores han dejado en el olvido los días de alta actividad, golpeando de frente a los trabajadores independientes.

Uno de los sectores más afectados es el de los carretilleros, hombres y mujeres que viven del día a día transportando verduras y abarrotes. Hoy, la falta de mercadería y clientes ha reducido sus ingresos, poniendo en riesgo la subsistencia de familias enteras.

De 150 a 15 bolivianos por día

La historia de Don Leonardo García es el reflejo de esta crisis. Con casi 15 años de servicio como carretillero en La Pampa, relata con impotencia cómo sus ingresos se han desplomado de manera drástica.

"Antes ganaba por lo menos 150 o 180 bolivianos al día; los días de feria como los miércoles me iba bien. Pero ahora ya no hay para la mantención, ni para el recreo de las wawas. Ya no tenemos recursos económicos", lamenta Don Leonardo.

Actualmente, sus ingresos diarios apenas alcanzan entre 15 y 20 bolivianos. Con esa cantidad, asegura, solo puede permitirse comer una vez al día, haciendo imposible sostener el hogar que comparte con su esposa —quien se encuentra delicada de salud— y sus dos hijos adolescentes en edad escolar.

Una deuda bancaria y el peso de ser el único sustento

Para Don Leonardo, la presión no solo es el hambre diaria, sino también las obligaciones financieras que no esperan. Como único proveedor de su hogar, se encuentra entre la espada y la pared ante las exigencias de las entidades financieras.

"Tengo dos hijitos y mi señora está mal, yo solito trabajo. También le debo al banco y ya me está pisando el tiempo para pagar. ¿De dónde voy a sacar? Yo soy el único sustento de mi familia", explicó visiblemente afectado.

La situación de los carretilleros en La Pampa es crítica y el panorama a corto plazo no muestra señales de mejora si los conflictos y bloqueos persisten. Son las familias de escasos recursos las que terminan pagando el precio más alto de la crisis.

Cómo ayudar a Don Leonardo

Ante la desesperante situación, Don Leonardo García apela a la solidaridad de la población cochabambina para poder sobrellevar este duro momento. Toda ayuda en víveres o apoyo económico será de gran impacto para su familia.

Contacto directo: 765-92891

Principales necesidades: Azúcar, pan, productos de la canasta familiar y asistencia económica para el sustento de sus hijos.

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