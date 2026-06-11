Hasta el 15 de agosto: Profesionales bolivianos pueden postular a la prestigiosa beca Hubert H. Humphrey en EEUU

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia anunció la apertura oficial de la convocatoria para la prestigiosa Beca Hubert H. Humphrey para el periodo 2027-2028. Este consolidado programa de intercambio, que forma parte de la reconocida red Fulbright, brinda a los postulantes seleccionados la oportunidad de cursar 10 meses de desarrollo profesional y formación académica sin titulación en algunas de las universidades más destacadas del país norteamericano.

El programa está dirigido a profesionales bolivianos que se desempeñen tanto en el sector público como en el privado. Los requisitos principales compartidos por la delegación diplomática incluyen contar con una trayectoria laboral demostrada en sus áreas de especialización, un firme compromiso social con el desarrollo de su comunidad y un dominio fluido del idioma inglés para interactuar en los entornos académicos estadounidenses.

Las autoridades encargadas de la postulación instaron a los interesados a no dejar pasar el tiempo, ya que el plazo máximo para enviar los formularios expira el próximo 15 de agosto. Los profesionales que deseen conocer a fondo los alcances de esta oportunidad pueden revisar los detalles en el sitio oficial del programa en la dirección www.humphreyfellowship.org , mientras que el llenado directo de las solicitudes de admisión se debe realizar a través de la plataforma digital apply.iie.org/huberthhumphrey .

Beca Hubert H. Humphrey 2027-2028

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