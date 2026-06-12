La Paz: Transportistas entregan fichas para cargar gasolina

En la avenida Bush, entre calle Honduras y la estación Kantuta, conductores generaron un bloqueo temporal debido a una falsa alarma sobre la llegada de una cisterna de combustible. Los transportistas pensaron que la cisterna abastecería directamente el surtidor local, pero luego se aclaró que se trataba de crudo que debía trasladarse a la planta de Senkata.

“Todos los compañeros creyeron que la cisterna venía para esta estación, pero en realidad debía llegar hasta Senkata. Por eso se produjo la confusión y se organizó un bloqueo temporal”, explicó un conductor presente.

Control con fichas

Para garantizar un acceso ordenado y evitar colados, los conductores implementaron un sistema de fichas, controlando la cantidad de autos en fila. En el conteo, se registraron inicialmente 120 vehículos, aunque aparecieron más autos y los responsables del control continuaron verificando.

“Hemos contado desde el principio hasta la ficha 136, para asegurar que nadie se cuele y todos tengan oportunidad de abastecerse”, señalaron los conductores.

Finalmente, la situación se normalizó tras la confirmación de que la cisterna no estaba destinada a surtir la estación, sino que transportaba crudo a otra planta. A pesar de esto, los conductores permanecen alerta y organizados.

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