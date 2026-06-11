Militar capturado en San Julián continúa retenido; se aguardan gestiones para su liberación

El paradero del subteniente del Ejército retenido por los manifestantes en el municipio de San Julián, Santa Cruz, continúa siendo un misterio tras una noche de extrema tensión en la ruta bloqueada. El uniformado ya cumple casi 24 horas privado de su libertad luego de haber sido sorprendido por los pobladores mientras tomaba fotografías en el punto de conflicto.

Gestiones de la Defensoría del Pueblo

Ante el peligro inminente, reportes extraoficiales señalan que la Dirección de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz ha iniciado movilizaciones para intervenir en la zona. Se conoce que la titular de esta institución se traslada hacia el lugar del conflicto con el objetivo de convocar al diálogo y garantizar la integridad física del uniformado.

La captura del miembro de inteligencia militar ocurre justamente cuando la extrema medida de presión en San Julián alcanza su jornada número 29 de interrupción de vías. En las próximas horas se espera que la comitiva defensorial arribe al municipio para evaluar la viabilidad de una concertación que permita la pronta liberación del subteniente.

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