Felcn y Fiscalía investigan sospechosa carga internacional en Viru Viru

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en coordinación directa con el Ministerio Público, ejecutó un operativo de control en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Viru Viru durante la jornada de este jueves. Con el apoyo de canes adiestrados, los uniformados procedieron a la requisa minuciosa de un cargamento sospechoso cuyo destino final se encontraba fuera de las fronteras nacionales.

Hasta el momento, las autoridades competentes han mantenido los hallazgos bajo una estricta reserva, sin emitir detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la mercancía intervenida.

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