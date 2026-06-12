El conflicto en San Julián cumple 30 días y continúa el cierre de la carretera

San Julián ingresa a su día número 30 de bloqueo en la carretera que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni, sin que hasta el momento se haya instalado una nueva mesa de diálogo para solucionar el conflicto.

El último cuarto intermedio dado por los movilizados fue el pasado miércoles, cuando se permitió la circulación vehicular por un lapso de cuatro horas. Desde entonces, la vía permanece cerrada, afectando el tránsito de personas, el abastecimiento y la salida de productos desde la región.

De acuerdo con información oficial y dirigencial, no existe, hasta el momento, una convocatoria formal al diálogo, mientras el conflicto se extiende por un mes en el este del departamento cruceño.

En paralelo, se confirmó la liberación del teniente Wilmer Rudy Chávez Condori, quien había sido retenido por sectores movilizados durante aproximadamente 24 horas. El efectivo fue interceptado mientras realizaba labores de inteligencia y tomaba fotografías en el punto de bloqueo, según los reportes preliminares.

El efectivo se encuentra en buen estado de salud y fue trasladado hasta la ciudad de San Ignacio de Velasco, donde permanece bajo resguardo institucional, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Por otro lado, en el marco del conflicto, el Gobierno Municipal de San Julián anunció la presentación de una demanda contra el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista por presuntos delitos vinculados a los hechos de violencia registrados durante un operativo de desbloqueo el pasado fin de semana.

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